«Нафтогаз» выкупит у «Дельта Банка» и «Фидобанка» ОВГЗ на более чем 1 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупит облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у ПАО «Дельта Банк» и ПАО «Фидобанк» на сумму 1,043 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, соответствующие договоры были подписаны 9 и 11 октября текущего года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

КБ «Дельта» зарегистрирован 9 февраля 2006 года. На 1 января 2012 г. основными акционерами банка являлись: Николай Лагун - 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.

ПАО «Фидобанк» (ранее «СЕБ Банк» и Банк «Ажио») создано в 1991 году.

По состоянию на 1 июля 2012 года, по объему активов «Фидобанк» занимал 68-е место среди 176 банков с активами 2,422 млрд грн.