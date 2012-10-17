Азаров: за 2013-2015 гг. Украина увеличит добычу газа до более 21 млрд кубометров в год

Промышленная разработка угольных месторождений может дать реальную добычу газа в 3-5 млрд куб. м в течение ближайших 3-5 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в среду, 17 октября, во время заседания Кабинета министров.

Он сообщил, что модернизация на принципах энергетической независимости коснется и топливно-энергетического комплекса. В частности, в числе приоритетных проектов в 2013 году глава правительства назвал строительство 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС; строительство завода по производству ядерного топлива; строительство гидроагрегатов Днестровской ГЭС и модернизацию других гидроэлектростанций; строительство магистральных линий электропередач во многих регионах Украины; увеличение собственной добычи энергоносителей; реализация национального проекта «LNG терминал» (морской терминал по приемке сжиженного природного газа); значительный рост объемов работ по разведке и эксплуатационному бурению на шельфе Черного и Азовского морей; ускорение проведения геологических исследований по добыче сланцевого газа; добыча углеводородов за рубежом; замещение импортированного природного газа углем; реконструкция, модернизация и возобновление работы нефтеперерабатывающей отрасли.

«Благодаря реализации вышеупомянутых задач в течение 2013-2015 годов мы увеличим годовую добычу газа до более чем 21 млрд кубических метров и нефти с газовым конденсатом - до 3 млн тонн, что на 17% и 8% больше по сравнению с показателями 2011 года», - подчеркнул Н.Азаров.

Он также отметил, что эффективной альтернативой традиционному природному газу для Украины может быть использование газа (метана) угольных месторождений.

«Согласно расчетам, промышленная разработка угольных месторождений может дать реальную добычу газа в 3-5 млрд куб. м в течение ближайших 3-5 лет. Работы в этом направлении нужно активизировать, начиная с 2013 года, тем более, что опыт в этом направлении у нас уже есть», - отметил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, добыча природного газа в Украине в январе-августе 2012 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 0,9% - до 13,471 млрд куб. м. Добыча природного газа в августе текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2 % - до 1,672 млрд куб. м.

В 2011 году украинские компании сократили к предыдущему году добычу природного газа на 0,3% - до 19,2 млрд куб. м.

Добыча нефти в Украине в январе-августе 2012 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 4,8% – до 1,553 млн тонн. Добыча нефти в стране в августе текущего года по сравнению с прошлым месяцем сократилась на 0,7% – до 0,194 млн тонн.

В 2011 году украинские компании сократили добычу нефти к предыдущему году на 5,9%, до 2,424 млн тонн.

Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются «дочки» НАК «Нафтогаз Украины», «Укргазвыдобування» и «Черноморнефтегаз», а также «Укрнафта», в которой госхолдинг «Нафтогаз» владеет контрольным пакетом акций.

Правительство Украины, согласно обнародованному в июне проекту Обновления Энергетической стратегии, планирует к 2030 году увеличить ежегодную добычу газа до 30-47 млрд куб. м.