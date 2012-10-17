У Бойко разработали меры по защите внутреннего рынка нефтепродуктов

Министерство энергетики и угольной промышленности направило в Министерство экономического развития и торговли свои предложения по защите отечественного рынка нефтепродуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр Юрий Бойко в среду, 17 ноября, перед заседанием правительства

"Сейчас Министерство экономического развития и торговли рассматривает наши предложения для того, чтобы защитить внутренний рынок нефтепродуктов, - сказал Ю.Бойко.

Министр не уточнил, о каких мерах идет речь, но выразил уверенность, что защитные меры будут воплощены.

Как сообщал ранее УНИАН, в сентябре Ю.Бойко во время посещения Луганской области заявил о возможном введении в декабре пошлины на импорт нефтепродуктов.

В конце 2011 года правительство Николая Азарова, после длительной дискуссии, отказалось от идеи введения пошлины на импорт нефтепродуктов.

Однако уже в июле 2012 года премьер Н.Азаров заявил, что украинскую нефтеперерабатывающую отрасль нужно защитить от наплыва импортных нефтепродуктов.

По мнению Н.Азарова, запустить отечественные нефтеперерабатывающие заводы будет нелегко, поскольку Украина связана обязательствами перед Всемирной торговой организацией, имеет обязательство в рамках подписанного соглашения о зоне свободной торговли. Кроме этого, подчеркнул Н.Азаров, решение, связанное с введением ввозной пошлины на нефтепродукты, «вызовет временное, но поднятие цен на нефтепродукты».

В настоящее время из шести крупнейших украинских НПЗ работает лишь один – Кременчугский. Остальные остановлены из-за убыточности, так как операторам топливного рынка выгоднее завозить в Украину уже готовые нефтепродукты, чем перерабатывать нефть внутри страны.

В частности, весной остановился крупнейший в Украине Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, находящийся в собственности ТНК-ВР.

В начале октября глава Луганской облгосадминистрации Владимир Пристюк заявил, что ТНК-ВР продала Лисичанский НПЗ, однако не сообщил кому. Официальная информация относительно этой сделки отсутствует.