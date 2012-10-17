Британская ВР может продать свою долю в ТНК-ВР компании «Роснефть»

Главным претендентом на покупку 50% доли британской нефтегазовой компании BP plc (British Petroleum) в ТНК-ВР является государственная нефтяная компания РФ «Роснефть», сообщает агентство Bloomberg.

«Роснефть», которая привлекла 15 млрд долл. кредита для финансирования данной сделки, при поддержке правительства РФ, является лидером», - сообщает агентство с ссылкой на человека, близкого к источнику.

«Приобретение половины ТНК-ВР сделает «Роснефть» крупнейшим публично торгующим в мире производителем сырой нефти», - сказано в сообщении агентства.

«Срок переговоров британской ВР с консорциумом российских бизнесменов AAR относительно возможного выкупа доли британцев в ТНК-ВР российскими акционерами истекает в среду», - сообщает РИА-Новости.

Также в сообщении агентства РИА-Новости отмечается, что, несмотря на то, что российская сторона уже обозначила свое желание продать собственную долю в ТНК-ВР, формально до конца дня она еще может заявить о намерении воспользоваться преимущественным правом выкупа акций ВР.

В настоящее время по 50% ТНК-ВР принадлежит британской ВР и российскому консорциуму AAR (25% - "Альфа-групп" Михаила Фридмана, по 12,5% - "Ренове" Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника).

Справка УНИАН. Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» - управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; Частное АО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) - переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» - розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).