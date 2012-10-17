Rompetrol возобновляет регулярные поставки премиум-бензинов и дизтоплива в Украину

После завершения очередного этапа модернизации НПЗ Petromidia (Констанца, Румыния), The Rompetrol Group возобновляет регулярные поставки нефтепродуктов на украинский рынок.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, партнерами The Rompetrol Group в маркетинге нефтепродуктов в Украине уже являются «Альянс Ойл Украина» (поставщик в сеть АЗС Shell); «Параллель»; «Сокар Энерджи» (бренд SOCAR) и другие ведущие игроки премиум-сегмента украинского рынка.

«Высокое качество нефтепродуктов The Rompetrol Group отвечает ожиданиям самых взыскательных потребителей и станет дополнительным конкурентным преимуществом для наших партнерских сетей в премиум-сегменте», – сказано в сообщении с ссылкой на слова генерального директора «Ромпетрол-Украина» Андрея Кузьменко.

Также в сообщении отмечается, что контроль качества топлива на всех этапах логистической цепочки в Украине по заказу Группы осуществляется международной лабораторией Inspectorate, а непосредственно на нефтебазах и АЗС – лабораториями партнерских сетей.

«Соответствие самым высоким ожиданиям наших клиентов – это ключевой элемент маркетинговой стратегии The Rompetrol Group на европейском рынке», – подчеркнул А. Кузьменко.

Справка УНИАН. ООО «Ромпетрол-Украина», как нефтетрейдинговая компания, начало свою деятельность в Украине в сентябре 2006 года. Офис компании находится в Одессе. Основная задача компании – маркетинг нефтепродуктов НПЗ Petromidia на украинском рынке.

ООО «Ромпетрол-Украина» является частью The Rompetrol Group – мультинациональной нефтяной компании, которая работает в 13 странах, имея активы во Франции, Румынии, Испании и Юго-Восточной Европе. The Rompetrol Group реализует нефтепродукты на более 1100 АЗС в европейских странах.

НПЗ Petromidia мощностью 5,0 млн т/г производит бензин и дизтопливо (2,5 и 1,4 млн т/г) стандарта Евро-5, реактивное топливо, LPG, серу и другие продукты нефтехимии. В 2012 году была увеличена мощность переработки с 3,5 до 5 млн т/г и введена в строй установка мягкого гидрокрекинга (стоимость проекта 170 млн долл.), которая позволила увеличить производство дизтоплива и выйти на наиболее высокий показатель выхода светлых нефтепродуктов в Черноморском регионе – 84%.

100% акций The Rompetrol Group принадлежит казахстанской национальная нефтегазовой компания «КазМунайГаз».