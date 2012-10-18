На мировых торгах в четверг, 18 октября, нефть продолжает торговаться разнонаправленно на фоне статистики из США, а также решения банка Goldman Sachs ухудшить прогнозы стоимости "черного золота".

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Нью-Йоркской товарной бирже на легкую нефть марки WTI уже снизилась на 0,02, доллара, или на 0,02%, - до 92,10 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE увеличилась на 0,29 доллара, или на 0,26%, - до 113,51 доллара за баррель.

Количество новых домов в США в сентябре составило 872 тысячи, что на 15% больше пересмотренного показателя за август (758 тысяч). Аналитики ожидали увеличения лишь на 2,7% - до 770 тысяч, передает Bloomberg.

Кроме того, банк Goldman Sachs решил ухудшить сразу на 15% прогноз по увеличению стоимости нефти марки Brent до 110 долларов за баррель со 130 долларов за баррель в 2013 году. Краткосрочный прогноз по динамике цен на уровне 120 долларов оставлен без изменений.