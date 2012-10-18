Украина сократила за 9 месяцев добычу газа на 0,3%, переработку нефти - на 48,7%

Добыча природного газа в Украине в январе-сентябре 2012 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 0,3% - до 14,3 млрд куб. м, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, добыча природного газа в сентябре текущего года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8 % - до 1,5 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году украинские компании сократили к предыдущему году добычу природного газа на 0,3% - до 19,2 млрд куб. м.

Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются «дочки» НАК «Нафтогаз Украины», «Укргазвыдобування» и «Черноморнефтегаз», а также «Укрнафта», в которой госхолдинг «Нафтогаз» владеет контрольным пакетом акций.

Правительство Украины, согласно обнародованному в июне проекту Обновления Энергетической стратегии, планирует к 2030 году увеличить ежегодную добычу газа до 30-47 млрд куб. м.

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Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-сентябре 2012 года сократили объем первичной переработки нефти до 3,4 млн тонн, что на 48,7% меньше показателя аналогичного периода 2011 года, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

По информации статистического ведомства, производство бензина моторного в стране за девять месяцев 2012 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 40,1% до 1,292 млн тонн, производство дизельного топлива для транспорта упало на 45,9% до 1,097 млн тонн, а мазута – на 61,6% до 623 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. В прошлом году НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.

В украинском правительстве в настоящее время ведется дискуссия о необходимости введения таможенных пошлин на ввоз импортных нефтепродуктов для стимулирования отечественной нефтепереработки.