Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС подключен к сети после ремонта

После внепланового отключения 11 октября энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, подключение было произведено сегодня в 9 часов 52 минуты.

«Оборудование первого и второго энергоблоков работает без замечаний в заданном режиме», - сказано в сообщении.

Радиационный фон на промплощадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции, и на 18 октября составляет 11,9 мкР/час.

Выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышали установленных допустимых значений.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября текущего года на Хмельницкой АЭС второй энергоблок внепланово был отключен от сети для устранения неисправностей.

По состоянию на 18 октября на втором блоке Хмельницкой АЭС продолжаются ремонтные работы.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.