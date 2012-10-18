«Черноморнефтегаз» завершил капитальный ремонт двух скважин

Крупный украинский добытчик газа - государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» завершил проведение капитального ремонта двух скважин Архангельского месторождения, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, скважины №10 и №17, на которых проведен капремонт Архангельского месторождения, эксплуатировались компанией «Черноморнефтегаз» уже 20 лет. В результате такой длительной эксплуатации и соответственного истощения газоносных пластов дебит каждой скважины составлял до капремонта менее 1000 куб. метров газа в сутки.

«Благодаря применению современных технологий ремонта газовых скважин, за менее чем месяц скважины №10 и №17 были отремонтированы, добыча была переведена с истощенных на вышележащие горизонты, и как результат сегодня дебит двух скважин составляет почти 80 тыс. куб. метров газа в сутки, т.е. вырос практически в 40 раз», - сказано в сообщении со ссылкой на заместителя председателя правления «Черноморнефтегаза» Александра Кацубы.

Также А. Кацуба отметил, что в течение следующих двух недель «Черноморнефтегаз» планирует завершить ремонт скважины №11 Архангельского месторождения, где ожидаются аналогичные результаты роста добычи газа.

Справка УНИАН. Архангельское газовое месторождение на шельфе Черного моря введено в эксплуатацию в 1992 году.

ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.

В январе-сентябре 2012 года «Черноморнефтегаз» увеличил добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,7% кубометров.

Всего за девять месяцев было добыто 843 миллиона кубометров.