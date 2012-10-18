ДТЭК привлек 416 млн евро кредита

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, заключил сделку по привлечению клубной синдицированной кредитной линии на сумму 416 млн евро на реализацию проектов по модернизации производственных мощностей.

Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.

Согласно сообщению, данная кредитная линия организована Sberbank CIB, «Газпромбанк», ING Bank N.V. и UniCreditBank Austria AG.

В рамках предоставления кредитной линии предусмотрены 2 транша сроком 3 и 5 лет.

«Средства, полученные от привлечения синдицированного кредита, будут направлены на финансирование проектов модернизации производственных мощностей ДТЭК и иные цели», - сказано в сообщении.

Также в сообщении было отмечено, что ING Bank N.V. выступил агентом по документации, UniCreditBank Austria AG - информационным агентом.

«Производственные предприятия ДТЭК нуждаются в коренной модернизации», – отмечается в сообщении компании со ссылкой на слова директора по финансам ДТЭК Всеволода Старухина.

Справка УНИАН. ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.