Россия начала разработку проекта завода по фабрикации ядерного топлива в Украине

Москва. Государственный специализированный проектный институт (ГСПИ, Россия) приступил к проектированию завода по фабрикации ядерного топлива в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в медиа-центре ОАО «Атомэнергомаш».

«Работа будет выполнена в установленные сроки: разработка проектной документации завода должна быть закончена к маю 2013 года, а первой очереди рабочей документации проекта – к концу 2014 года», - заявил директор ОАО «ГСПИ» Илья Вергизаев.

Предприятие по производству ядерного топлива проектируется с учетом существенной разницы в нормативно-технической базе, принципах возведения сложных капитальных объектов в России и Украине, также учитывается удаленность исполнителей друг от друга. При создании украинского ядерного завода будут использованы современные технологии, которыми в настоящий момент обладает Россия. В соответствии с принципами Производственной системы «Росатом» (ПСР), сотрудники ОАО «ГСПИ» делают ставку на минимизацию площади, количества обслуживающего персонала и экономию энергоресурсов.

Отмечается, что решение о создании совместного предприятия (СП) Государственного концерна «Ядерное топливо» (Украина) и Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» было принято в сентябре 2010 году. Строительством ядерного объекта занимается ОАО «ТВЭЛ», проектированием - ОАО «ГСПИ» совместно с ГП «УкрНИПИИпромтехнологии».

Как сообщал УНИАН, 4 октября в Украине в районе поселка Смолино (Кировоградская область) начато строительство украинско-российского завода по фабрикации ядерного топлива.

Справка УНИАН. В декабре 2011 г. Государственный концерн «Ядерное топливо» и ОАО «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие ЗАО «Завод по производству ядерного топлива».

Соответствующие доли в акционерном капитале распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежит ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция - ОАО «ТВЭЛ». Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций.

В сентябре 2010 года Кабинет министров Украины утвердил победителем конкурса по выбору технологии для строительства в Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов АЭС ВВЭР-1000 российскую компанию «ТВЭЛ».

В октябре того же года «ТВЭЛ» и украинский госконцерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 с долей Украины 50%+1 акция.

В соглашении "ТВЭЛ" подтверждал намерение передать Украине технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, а также обучать персонал и квалифицировать завод.

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планировалось завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд грн, из которых 1,092 млрд грн планируется привлечь в качестве инвестиций.