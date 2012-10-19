«Нафтогаз» выкупит у трех банков ОВГЗ на 6,5 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупит облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у публичных акционерных обществ - «Эксимбанк», «Акционерный коммерческий банк «Киев» и «Коммерческий банк «Финансовая инициатива» на сумму почти 6,5 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении об акцепте соответствующих торгов, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, у «Эксимбанка» ОВГЗ были реализованы девятью лотами, на сумму около 5,2 млрд грн, а у «Киева» - одним лотом, на сумму 0,27 млрд грн, у банка «Финансовая инициатива» - тремя лотами на сумму около 1 млрд грн.

Все предложения акцептированы 18 октября 2012 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.