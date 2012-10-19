Украина с начала года снизила потребление газа на 15%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу, 19 октября, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.

«В следующем году Украина намерена снизить потребление газа на 12% от текущего года», - сказал Ю.Бойко.

Также министр отметил, что снижение потребления газа удалось достичь с помощью полного перевода большинства электростанций на уголь.

«В текущем году удалось сэкономить 1,8 млрд долл. за счет перевода почти всех ТЭЦ на уголь», - отметил Ю.Бойко.

На вопрос журналистов о цене газа в первом квартале 2013 года министр ответил, что готов будет дать ответ в ближайшее время после принятия бюджета на следующий год.

Как сообщал УНИАН, потребление газа в Украине в январе-июле 2012 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 7,3% - до 32,960 млрд куб. м.

В сентябре госкомпания «Укртрансгаз» сообщила о сокращении за восемь месяцев 2012 года импорта газа из Российской Федерации до 21,5 млрд куб. м, что на 34% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко заявил о планах сократить в 2012 году импорт газа до 27 миллиардов кубометров с 40 миллиардов в 2011 году и по сравнению с 52 миллиардами, которые Украина обязана импортировать по условиям контракта.