В пятницу, 19 октября, в Минске проходит 42-е заседание Электроэнергетического совета СНГ, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

Так, в повестке дня заседания вопросы развития интеграционных процессов в области электроэнергетики государств Содружества, в том числе: о ходе подготовки энергосистем государств Содружества к работе в осенне-зимний период 2012–2013 гг.; о ситуации в энергосистемах государств Центральной Азии; о ходе разработки проекта Перечня и принципов формирования системных и вспомогательных услуг в рамках синхронной зоны ЕЭС/ОЭС; о проекте Порядка урегулирования отклонений от согласованных значений межгосударственных перетоков электрической энергии; о проекте Межгосударственного стандарта «Организация работы с персоналом в электроэнергетике государств-участников СНГ»; о сотрудничестве Электроэнергетического совета СНГ с ЕВРЭЛЕКТРИК и другими международными энергетическими организациями и ряд других вопросов.

Заседание проходит с участием президента Электроэнергетического совета СНГ – министра энергетики Российской Федерации Александра Новака, председателя Исполнительного комитета Электроэнергетического совета СНГ Евгения Мишука, министра энергетики Республики Беларусь Александра Озерца, а также делегаций органов управления электроэнергетикой и электроэнергетических компаний Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Узбекистана, Украины и представителями Исполнительного комитета СНГ.

Справка УНИАН. Электроэнергетический Совет СНГ создан в соответствии с Соглашением о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики СНГ от 14 февраля 1992 года и является отраслевым межправительственным органом СНГ.

В настоящее время восемь из одиннадцати национальных энергосистем государств Содружества осуществляют синхронную параллельную работу. Кроме того, объединение энергосистем СНГ работает параллельно с энергосистемами Латвии, Литвы, Эстонии, Монголии и Грузии. Осуществляется обмен электроэнергией по другим схемам с энергосистемами Норвегии, Финляндии, Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Турции, Ирана, Афганистана и Китая.