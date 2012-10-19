До завершения сделки по покупке ТНК-BP говорить об активах в Украине рано – «Роснефть»

До завершения переговоров о покупке «Роснефтью» 50% доли британской нефтегазовой компании BP plc (British Petroleum) в ТНК-ВР говорить об активах в Украине преждевременно.

Об этом УНИАН сообщил начальник управления информационной политики «Роснефти» Андрей Кнутов.

«Сейчас мы не комментируем даже саму сделку, а уж о каких-то дополнительных вещах можно будет говорить только после того, как эти события состоятся. Сейчас говорить об этом преждевременно», - сказал А.Кнутов.

Как сообщал ранее УНИАН, главным претендентом на покупку 50% доли британской нефтегазовой компании BP plc (British Petroleum) в ТНК-ВР является государственная нефтяная компания РФ «Роснефть».

Приобретение половины ТНК-ВР сделает «Роснефть» крупнейшим публично торгующим в мире производителем сырой нефти.

Срок переговоров британской ВР с консорциумом российских бизнесменов AAR относительно возможного выкупа доли британцев в ТНК-ВР российскими акционерами истек в среду, 17 октября.

В настоящее время по 50% ТНК-ВР принадлежит британской ВР и российскому консорциуму AAR (25% - "Альфа-групп" Михаила Фридмана, по 12,5% - "Ренове" Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника).

Справка УНИАН. Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» - управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; ЧАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) - переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» - розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).