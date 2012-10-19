«Роснефть» займется Лисичанским НПЗ в случае покупки его у ТНК-ВР – российский эксперт

«Роснефть» скорее всего займется модернизацией Лисичанского НПЗ в случае покупки 50% доли британской нефтегазовой компании BP plc (British Petroleum) в ТНК-ВР.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор Центра политической информации (Россия) Алексей Мухин.

«Игорь Сечин периодически пытается выстроить НПЗ в России… Если в распоряжении «Роснефти» появится НПЗ в Украине, то необходимость его строительства в России отпадет», - сказал А.Мухин.

По его словам, в такой ситуации российская сырая нефть будет отправляться на Лисичанский НПЗ, а произведенный бензин будет возвращаться в Россию, продаваться в Украине и третьих странах.

«Речь идет об экономической интеграции двух стран, а не о зависимости Украины от России, скорее наоборот, ведь производственные мощности на вашей территории», - сказал он.

«Скорее всего, если «Роснефть» приобретет активы в Украине, то будет их модернизировать самыми спешными тепами. При любых раскладах Украина останется здесь в выигрыши», - считает эксперт.

Он отметил, что ситуация между акционерами ТНК-ВР «патовая» и соответственно вкладываться в модернизацию они точно не будет, а при смене собственника вероятность модернизации очень велика.

При этом он сообщил, что пока «Роснефть» государственная компания, однако уже в ближайшее время будет рассматриваться вопрос о ее приватизации.

Как сообщал ранее УНИАН, главным претендентом на покупку 50% доли британской нефтегазовой компании BP plc (British Petroleum) в ТНК-ВР является государственная нефтяная компания РФ «Роснефть».

Приобретение половины ТНК-ВР сделает «Роснефть» крупнейшим публично торгующим в мире производителем сырой нефти.

Срок переговоров британской ВР с консорциумом российских бизнесменов AAR относительно возможного выкупа доли британцев в ТНК-ВР российскими акционерами истек в среду, 17 октября.

В настоящее время по 50% ТНК-ВР принадлежит британской ВР и российскому консорциуму AAR (25% - "Альфа-групп" Михаила Фридмана, по 12,5% - "Ренове" Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника).

Справка УНИАН. Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» - управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; ЧАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) - переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» - розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).