Белорусы будут платить за электроэнергию 100% к концу 2016 года

Белорусское правительство планирует к концу 2016 года довести уровень тарифов на электроэнергию для населения до 100% их стоимости.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил первый вице-премьер-министр Беларуси Владимир Семашко на очередном заседании Электроэнергетического совета СНГ, которое открылось в пятницу в Минске.

«В тарифах мы идем к постепенному сближению стоимости электроэнергии для населения и промышленных потребителей. К концу 2016 года мы к ста процентам восполнения населением стоимости электроэнергии, я думаю, придем», - сказал В.Семашко.

Ранее в правительстве Беларуси заявляли, что в 2013 году в электроэнергетике начнется постепенный уход от перекрестного субсидирования, это должно привести к выравниванию тарифов на энергоносители между промышленными потребителями и физлицами. Позднее, в связи с кризисом на валютно-финансовом рынке Беларуси в 2011 году и связанным с ним падением уровня доходов населения, сроки ухода от перекрестного субсидирования переносились на 2014 год.

Справка УНИАН. На сегодняшний день граждане Беларуси платят 39,6% стоимости электроэнергии, 16,8% - тепла и 29,1% - природного газа.