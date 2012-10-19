«Роснефти» будет легче загрузить сырьем Лисичанский НПЗ – российский эксперт

Москва. В случае покупки «Роснефтью» 50% доли британской нефтегазовой компании BP plc (British Petroleum) в ТНК-ВР Лисичанский НПЗ будет легче загрузить российской нефтью.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил партнер и аналитик консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

«Я не исключаю изменений в лучшую сторону, поскольку «Роснефтью» руководит правительство, и ей будет легче договариваться с поставками нефти за пределы России с такими компаниями, как «Транснефть», поскольку эта компания в одном кармане российского правительства», - сказал М.Крутихин.

Он считает, что если украинские власти не будут мешать нормальной логистики Лисичанского НПЗ, то тогда не будет сложностей с поставкой туда российской нефти и загрузкой предприятия.

При этом он считает, что в целом не стоит ожидать каких-то драматических изменений для Украины после покупки «Роснефтью» ТНК-ВР.

«Активы ТНК-ВР в Украине очень хорошие и приносящие прибыль и, скорее всего, они будут работать как прежде. Не думаю, что у такого гиганта, как «Роснефть», после поглощения ТНК-ВР будут какие-то особые планы в отношении активов на территории Украины», - сказал М.Крутихин.

Он подчеркнул, что не видит никаких неприятных последствий для Украины от этого.

В тоже время, М.Крутихин считает, что эта сделка приведет к большому укреплению «Роснефти» и это ничего хорошего не даст российской нефтяной отрасли.

«Появляется еще один плохо управляемый монстр типа «Газпрома», - сказал М.Крутихин и добавил, что для отрасли гораздо лучше, если бы появлялись мелкие компании, способные заниматься мелкими месторождениями, которых становится все больше и больше в России. «Крупные компании мелочью не занимаются», - добавил он.

М.Крутихин также отметил, что эта сделка не повлияет на общие объемы добычи нефти в РФ и этот показатель останется на уровне 500-510 млн тонн в год на протяжении ближайших двух десятилетий.

Как сообщал ранее УНИАН, главным претендентом на покупку 50% доли британской нефтегазовой компании BP plc (British Petroleum) в ТНК-ВР является государственная нефтяная компания РФ «Роснефть».

Приобретение половины ТНК-ВР сделает «Роснефть» крупнейшим публично торгующим в мире производителем сырой нефти.

Срок переговоров британской ВР с консорциумом российских бизнесменов AAR относительно возможного выкупа доли британцев в ТНК-ВР российскими акционерами истек в среду, 17 октября.

В настоящее время по 50% ТНК-ВР принадлежит британской ВР и российскому консорциуму AAR (25% - "Альфа-групп" Михаила Фридмана, по 12,5% - "Ренове" Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника).

Справка УНИАН. Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» - управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; ЧАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) - переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» - розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Роснефть» займется Лисичанским НПЗ в случае покупки его у ТНК-ВР – российский эксперт

До завершения сделки по покупке ТНК-BP говорить об активах в Украине рано – «Роснефть»

Покупка «Роснефтью» 50% «ТНК-BP» может оказать давление на рейтинги, предупреждает Fitch