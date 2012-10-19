«ДТЭК Днепроэнерго» заплатит почти 1,2 млрд грн за реконструкцию Приднепровской ТЭС

«ДТЭК Днепроэнерго» заплатит компании «Электроналадка» (г. Донецк) почти 1,2 млрд грн за реконструкцию энергоблока №14 Приднепровской ТЭС (г. Днепропетровск).

Об этом говорится в сообщении об акцепте предложения конкурсных торгов, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, дата акцепта - 10 октября, а конечный срок заключения договора - 9 ноября.

Как ранее сообщал УНИАН, ДТЭК планирует заплатить компании «Электроналадка» 2,347 млрд за реконструкцию трех энергоблоков Криворожской, Ладыженской и Луганской ТЭС, по одному энергоблоку соответственно.

В середине июля текущего года энергогенерирующая компания «ДТЭК Днепроэнерго» привлекла у кипрской DTEK Holdings Limited четыре кредитные линии на общую сумму, эквивалентную 2,493 млрд грн.

В частности, «ДТЭК Днепроэнерго» привлекла невозобновляемые кредитные линии в гривне и иностранной валюте на суммы, эквивалентные 513,15 млн грн, 409,70 млн грн, 1,056 млрд грн и 515 млн грн. Эффективная процентная ставка по всем кредитам составляет 9% годовых при кредитовании в долларах США.

Справка УНИАН. ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» (г. Запорожье) – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 72,9% является ДТЭК, 25%+1 акция – НАК «Энергетическая компания Украины», остальные акции принадлежат миноритарным акционерам.

В состав «ДТЭК Днепроэнерго» входят три ТЭС – Запорожская, Криворожская и Приднепровская – общей установленной мощностью 8185 МВт, что составляет 26,1% общей установленной мощности тепловых электростанций Украины.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

«Электроналадка» - украинская инжиниринговая компания, предоставляющая услуги по проектированию, монтажу, пусконаладке, сервисному обслуживанию и диагностике энергетических объектов всех классов напряжения от 0,4 до 750 кВ.

За 8 лет работы компания сконфигурировала и ввела в работу более 400 микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики фирм АВВ, Siemens, Alstom, «Хартрон», «Киевприбор».