Цена Brent приближается к 113 долл. за баррель

Цена нефти Brent приближается к 113 долл. за баррель, но, вероятно, снизится за неделю из-за предстоящего возобновления добычи на крупнейшем месторождении Великобритании, сообщает агентство Reuters.

Так, на середину дня фьючерсы на Brent подорожали на 0,25 долл. - до 112,67 долл. за баррель, а фьючерсы на WTI подешевели на 0,14 долл. – до 91,96 долл. за баррель.

Компания-оператор крупнейшего месторождения Великобритании Buzzard в Северном море Nexen планирует возобновить добычу 21 октября после профилактических работ.

"Снабжение рынка достаточное. Если не будет геополитических или экономических потрясений, рынок будет снижаться в этом месяце", - сказал стратег по сырьевым рынкам Societe Generale Джереми Фризен.

По его мнению, в четвертом квартале Brent будет торговаться по 110-115 долл. за баррель.

В ближайшие месяцы вырастут поставки из Африки: власти Южного Судана в четверг велели нефтяным компаниям возобновить добычу и планируют начать экспорт через три месяца.

"Есть опасение, что спрос будет недостаточно силен, чтобы поглотить быстрорастущее предложение", - сказал аналитик Commerzbank Карстен Фрич.

Банк Goldman Sachs в четверг снизил прогноз среднегодовой цены Brent на 2013 год до 110 долл. за баррель со 130 долл. с учетом повышения добычи из альтернативных источников в США и Канаде. Спрос на нефть в Китае в сентябре достиг рекордной отметки, но в годовом выражении спрос растет наиболее медленно за последнее десятилетие.

"Мы уже смирились с пессимистичным прогнозом для Китая, но может быть, рынок поменяет мнение, что поможет нефти вырасти", - сказал Д.Фризен.

Лидеры Евросоюза добавили рынкам оптимизма, сделав на саммите в Брюсселе большой шаг к созданию единого банковского надзорного органа для еврозоны.

"Трудно представить, что рынок может воспринять эту новость иначе как позитивную", - уверен аналитик Swordfish Гэри Дженкинс.