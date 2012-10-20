Украина могла бы экономить на газе 6 млрд евро – международные эксперты

Украина ежегодно теряет на энергетике по меньшей мере 6 млрд евро.

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на данные, полученные от Международного энергетического агентства (МЭА), которое почти год проводило исследование энергетической политики Украины.

Украина не умеет экономить и эффективно использовать свои ресурсы. Так, почти треть природного газа страна тратит зря, утверждает МЭА.

«Украина должна сделать ставку на эффективность. Ведь уровень потребления газа в Украине один из самых высоких. При европейском подходе она сможет сэкономить для себя 6 миллиардов евро», - заявила исполнительный директор агентства Мария Ван Дер Хувен, добавив, что эти деньги можно было бы направить на развитие энергосберегающих технологий в жилищном секторе и промышленности.

«Европа очень заинтересована в том, чтобы Украина улучшила свою энергетическую политику. Нужно искать новых поставщиков газа, наращивать собственную добычу и финансово стимулировать экономию», — отметил посол ЕС в Украине Ян Томбинский.

В свою очередь министр топлива и энергетики Юрий Бойко заявил, что Украина уже сэкономила газа почти на 2 млрд долл., в том числе за счет перехода на уголь и атом в производстве электроэнергии. «В этом году потребляем на 15% меньше газа, чем в прошлом году. И примерно 12% потребления газа мы планируем снижение от уровня сегодняшнего», - заявил министр.