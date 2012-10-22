Совет директоров BP одобрил продажу «Роснефти» доли в ТНК-BP за 27 млрд долл.

Совет директоров BP одобрил продажу «Роснефти» доли в ТНК-BP за $27 млрд, сообщает The Financial Times.

«Сделка ознаменовала конец совместного предприятия, которое было очень выгодным для BP. Однако оказалось огромной головной болью для компании», – пишет газета.

BP получит наличными от 11 до 13 млрд долл., а также между 15% и 20% доли акций в «Роснефти», сообщает FT.

ВР и «Роснефть» отказались комментировать британскому изданию эту информацию.

Ранее СМИ писали, что за принадлежащие BP 50% ТНК-BP британская компания получит почти 13% акций «Роснефти» и около 17 млрд долл. наличными.

ВР уже владеет 1,3% акций «Роснефти», которые она приобрела в ходе IPO госкомпании в 2006 году. Таким образом BP станет вторым акционером «Роснефти» после российского государства. BP получит 12,5% акций, принадлежащих группе «Роснефть», а также часть госпакета, находящегося на балансе «Роснефтегаза».