«Центрэнерго» возьмет у «Ощадбанка» кредит на 489 млн грн

Энергетическая компания «Центрэнерго» возьмет у «Ощадбанка» кредит на сумму 489 млн грн для реконструкции энергоблока №2 Трипольской ТЭС.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, компания намерена привлечь невозобновляемые кредитные линии с лимитами 228 млн грн и 261 млн грн.

Кредитные средства будут привлечены с момента подписания соглашения по сентябрь 2017 года.

Договор был подписан 11 октября 2012 года.

Справка УНИАН. ПАО «ГЭК «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежит «Альфа-Банку».

В середине июня 2012 года Фонд государственного имущества Украины заявил о намерении объявить в августе т.г. приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 53,289% госпакета акций ПАО «Центрэнерго».