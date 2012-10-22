Украина увеличила поставки электроэнергии в Беларусь на 82%

Минск. Украина в январе-сентябре 2012 года увеличила поставки электроэнергии в Беларусь на 82%.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Посольства Украины в Беларуси Алексей Емельяненко.

Он отметил, что в январе-сентябре 2012 года Украина поставила в Беларусь 2,954 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 82% больше, чем за соответствующий период 2011 года.

Как сообщал УНИАН, за девять месяцев 2012 года Украина увеличила объемы производства электроэнергии на 3,7% - до 116 млрд кВт/ч.

Всего в январе-сентябре этого года Украина экспортировала свыше 7,1 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 69% больше показателя 2011 года.