«Черноморнефтегаз» заплатит за оборудование двум компаниям почти 18 млн грн

Крупный украинский добытчик газа - государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» заплатит компаниям «Индекстрейд Украина» (г. Киев) и «Евроинвестстрой» (г. Донецк) почти 18 млн грн за оборудование для добывающей промышленности.

Об этом говорится в сообщении об акцепте предложения конкурсных торгов, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, дата акцепта - 18 октября, а конечный срок заключения договора - 16 ноября.

Срок поставки продукции - 2012-2013 гг.

Как сообщал ранее УНИАН, государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» заплатит компании «Индекстрейд Украина» (г. Киев) 45,27 млн грн за оборудование для добывающей промышленности.

Справка УНИАН. В конце августа 2012 года компания «Индекстрейд Украина» получила 49 млн грн от предприятия «Укргеофизика» за каналы к наземной геофизической телеметрической системе для регистрации сейсмической информации Input/Output System Four, АС.

Накануне, до июня этого года, уставный фонд компании «Индекстрейд Украина» увеличился со 100 грн до 7,6 млн грн.

ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.

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