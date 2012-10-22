Coal Energy запустила новую установку по переработке угольных отходов

Варшава. Украинская угледобывающая компания Coal Energy 19 ноября запустила новую установку по переработке угольных отвалов Преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских ("Снежанская-2"), способную ежегодно перерабатывать 1,4 млн тонн отходов, что на 200 тыс. больше, чем предыдущая установка.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании в понедельник, 22 октября.

"Концентрат класса "А" будет перерабатываться и обогащаться на фабрике с ожидаемым месячным производством на уровне 20-30 тыс. тонн", - отметили в компании.

Coal Energy сообщила, что строительство установки началось весной текущего года, отметив, что она расположена в непосредственной близости к трем угольным отвалам, находясь на крупнейшем из них.

"Запасы отвалов в непосредственной близости установки оцениваются на 7,2 млн тонн. Более того, в дальнейшем перспективе компания сможет обработать около 25,6 млн тонн угольных отвалов из собственного производства", - отметила пресс-служба.

Пресс-служба напоминает, что Coal Energy начала переработку угольных отходов на "Снежанская-1" в 2005 году, заметив, что с этого времени переработано около 5,5 млн тонн отходов.

Справка УНИАН. Дебютировавшая на Варшавском фондовом рынке в августе 2011 года Coal Energy, кроме 10 шахт на Донбассе, владеет горно-обогатительной фабрикой и фабрикой по переработке углесодержаших отходов. Запасы угля компании, по классификации JORC, составляют 235,5 млн тонн, в том числе, подтвержденные и извлекаемые 151,2 млн тонн.

По данным компании, она является третьим крупнейшим в Украине частным угледобытчиком по резервам и четвертым по объему производства.

Coal Energy продает уголь тепловым энергокомпаниям, коксохимическим, цементным заводам и муниципалитетам, а также экспортирует уголь в Болгарию, Словакию, Молдову и Турцию.

Контрольный пакет компании, увеличившей в 2011 финансовом году чистую прибыль почти в 7 раз - до около 37 млн долларов, принадлежит кипрской Lycaste Holdings Limited, в которой по 50% владеют Виктор и Марина Вишневецкие.

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