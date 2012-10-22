«Роснефть» покупает 100% акций ТНК-ВР

Москва. Компания «НК «Роснефть» объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с ВР о приобретении 50-процентной доли в ТНК-ВР в обмен на 17,1 млрд долл. денежных средств и 12,84% акций «Роснефти», являющихся в настоящее время казначейскими.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Роснефти».

«В связи в предполагаемой сделкой, ВР также сделала предложение о выкупе дополнительных 600 млн акций НК «Роснефть», составляющих долю в 5,66% в «Роснефти», у ее материнской компании ОАО «Роснефтегаз», по цене 8 долл. за акцию. «Роснефтегаз» может принять это предложение до 3 декабря 2012 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «Роснефть» и BP вступили в 90-дневный период эксклюзивных переговоров с целью подписания окончательного договора купли-продажи в отношении ТНК-BP. Подписание окончательной документации станет возможным после получения одобрения продажи 600 млн обыкновенных акций «Роснефти» «Роснефтегазом» от Правительства Российской Федерации, а также окончательных одобрений сделки с ТНК-ВР советами директоров «Роснефти» и ВР. В дополнение, завершение обеих сделок будет зависеть от соблюдения прочих условий, включая одобрения со стороны регулирующих органов и прочие одобрения, и произойдет, как ожидается, одновременно в 1-й половине 2013 г.

По завершении данных сделок ВР будет владеть 19,75% акций «Роснефти», включая уже имеющуюся у ВР долю в 1,25%. Согласно законодательству РФ, эта доля владения даст право ВР назначить двух из девяти членов в Совет директоров «Роснефти».

Приобретение 50-процентной доли в ТНК-ВР представляет собой уникальную и привлекательную стратегическую возможность значительного увеличения стоимости «Роснефти» для акционеров компании.

Комментируя соглашение, Президент и Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин заявил: «Приобретение стратегической доли участия в ТНК-ВР является важным шагом в расширении основного бизнеса «Роснефти» и станет прибыльной инвестицией для наших акционеров, учитывая значительный потенциал роста добычи и синергетический эффект».

По его словам, «Роснефть» намерена профинансировать денежную составляющую сделки посредством имеющихся денежных средств на балансе «Роснефти» и новых кредитных средств.

«Роснефть» также согласовала основные условия сделки c консорциумом ААР («Альфа-Групп», Access Industries и Группа Компаний «Ренова») о приобретении 50-процентной доли ААР в ТНК-ВР за денежные средства в размере 28,0 млрд долл. при условии достижения договоренностей по обязывающим документам, получения корпоративных и регуляторных одобрений, и выполнения некоторых других условий.

Сделка с ААР является полностью независимой от сделки с BP.

Bank of America Merrill Lynch и Citigroup Global Markets Ltd выступают в роли совместных финансовых консультантов «Роснефти» в связи с данными сделками. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP выступает в роли юридического консультанта «Роснефти».

Как сообщал УНИАН, «Роснефть», в случае покупки 50% ТНК-ВР, войдет в топ-10 мировых нефтегазовых гигантов, в случае покупки 100% - в топ-5.

В настоящее время по 50% ТНК-ВР принадлежит британской ВР и российскому консорциуму AAR (25% - "Альфа-групп" Михаила Фридмана, по 12,5% - "Ренове" Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника).