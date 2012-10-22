Таможня приостановила оформление бензинов

Органы Государственной таможенной службы Украины с 14:00 пятницы, 19 октября, остановили таможенное оформление бензинов, вместе с тем импорт дизельного топлива проходит в обычном режиме.

Об этом сообщает издание OilNews с ссылкой на слова импортеров нефтепродуктов.

Проведенный OilNews опрос показал, что по состоянию на утро 22 октября с проблемой таможенного оформления бензинов столкнулись все основные поставщики: ОККО, WOG, «Параллель», «Аси-ойл», «КЛО» и другие.

Нефтетрейдеры сообщают, что до сих пор не получили внятного объяснения от таможенных органов о причинах возникших проблем.

По мнению отдельных участников рынка, возникшие проблемы могут означать подготовку к внедрению единого оператора по оформлению нефтегрузов, как это уже практиковалось в других отраслях, где такое явление получило название «модных фирм».

Между тем, ряд СМИ сообщили, что с вечера 17 октября – утра 18 октября растаможивание грузов по всей Украине практически остановилось. При этом проблема коснулась не всех групп товаров, однако не уточнялось, каких именно.

По мнению аналитиков «Консалтинговой группы А-95», продолжительные проблемы с растаможиванием бензинов могут привести к дестабилизации ситуации на рынке и росту цен на нефтепродукты вследствие ресурсной недостаточности и неизбежного увеличения затрат при длительном простое товара на таможне.

По данным «А-95», в январе-сентябре 2012 г. импорт бензина и дизтоплива в балансе украинского рынка нефтепродуктов составил 60,9%.