Янукович: переговоры с Россией о цене на газ продолжаются

Москва. Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что переговоры с Россией о цене на газ для Украины продолжаются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного заявления для прессы по итогам переговоров с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в государственной резиденции в Ново-Огарево.

"В этой связи хочу подчеркнуть, что переговоры по актуальному для Украины так называемому газовому вопросу продолжаются, и мы рассчитываем выйти на экономически обоснованную и справедливую формулу установления цены на газ для нашей страны", - отметил В.Янукович.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла – в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долларов.