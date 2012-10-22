Украина и Россия возобновят переговоры о цене на газ

Москва. Украина и Россия договорились возобновить переговоры о цене на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам в Москве сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко, комментируя сегодняшние переговоры президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина.

По словам министра, стороны согласились, что нужно продолжать диалог по этому вопросу.

Ю.Бойко отказался говорить о конкретике, сославшись, что она появляется, когда идут переговоры на рабочем уровне.

"Сейчас только будет принято принципиальное решение о дате возобновления переговоров. Я думаю, мы обязательно вас ознакомим вас с этим", - отметил Ю.Бойко.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович во время совместного заявления для прессы по итогам переговоров с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в государственной резиденции в Ново-Огарево заявил, что переговоры с Россией о цене на газ для Украины продолжаются.

"В этой связи хочу подчеркнуть, что переговоры по актуальному для Украины так называемому газовому вопросу продолжаются, и мы рассчитываем выйти на экономически обоснованную и справедливую формулу установления цены на газ для нашей страны", - отметил В.Янукович.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла – в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 425 долларов, в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долларов.

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