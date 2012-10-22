Бойко: LNG-терминал начнут строить раньше, чем Южный поток

Москва. Украина начнет строительство LNG-терминала по приемке сжиженного газа раньше, чем Россия начнет строительство Южного потока.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко сказал в интервью журналистам.

«Строительство Южного потока еще не началось, и если быть откровенным, то у нас строительство приема LNG-газа начнется раньше на месяц до начала строительства Южного потока», - сказал Ю.Бойко.

Напомним, глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськи заявил, что строительство LNG-терминала по приемке сжиженного природного газа на Черноморском побережье начнется, ориентировочно, 15 ноября.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25% + 1 акция.

«Южный поток» реализуется ОАО «Газпром» в целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа проект в обход территории Украины. Проектная производительность морского участка газопровода составит 63 млрд куб. м в год. Строительство «Южного потока» планировалось начать в декабре 2012 года. Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода запланирован на конец 2015 года.

22 мая в управлении информации «Газпрома» сообщили, что реализация проекта «Южный поток» идет в соответствии с графиком, в декабре этого года начнется строительство.

Однако в начале октября Глава комитета Госдумы РФ по энергетике Иван Грачев заявил, что сомневается, что строительство «Южного потока» начнется в декабре, отметив, что окончательное решение о реализации этого проекта будет принято в декабре-январе.