Нефть торгуется разнонаправленно на новостях из Канады и ожидании статданных из США

Москва. Мировые цены на нефть во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне новостей о возобновлении поставок нефти в США через канадский трубопровод Keystone, а также ожиданий статданных с рынка недвижимости США, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg

Стоимость декабрьских фьючерсов на Нью-Йоркской товарной бирже на легкую нефть марки WTI к 8.46 мск выросла на 0,20 доллара, или на 0,23%, - до 88,85 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil снизилась на 0,1 доллара, или на 0,09%, - до 109,34 доллара за баррель.

Как заявил накануне представитель TransCanada Джеймс Миллар (James Millar), компания возобновила поставки нефти по своему крупнейшему трубопроводу Keystone мощностью 590 тысяч баррелей в день, проходящего из канадской провинции Альберта в США. Работу трубопровода остановили 17 октября текущего года в связи с технологическими проблемами.

В то же время участники торгов ожидают данные по продажам новых домов в США, публикация которых запланирована на завтра, 24 октября. По прогнозам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, показатель в сентябре вырос на 3,2% - до 385 тысяч сделок, что может стать максимальным значением с апреля 2010 года.