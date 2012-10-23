На шахте «Луганская» вторые сутки тушат пожар

В г. Ровеньки вторые сутки спасатели продолжают тушить пожар на шахте «Луганская».

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 7.40 22 октября в с. Михайловка г. Ровеньки на шахте „Луганская” ООО «Донецкая топливно-энергетическая компания», на горизонте 434 м произошло возгорание деревянной крепи. В шахте работали 107 горняков, которые самостоятельно вышли на поверхность. Жертв и пострадавших нет. Работа шахты временно приостановлена.

По состоянию на 7.00 23 октября ликвидация пожара продолжается. К тушению пожара привлечены четыре отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля. Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Луганской области.