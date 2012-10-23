Отказ таможни оформлять импортный бензин может привести к его дефициту - эксперт

Приостановление государственной таможней оформления импортного бензина может привести к его дефициту на АЗС Украины.

Об этом УНИАН сообщил эксперт отрасли Леонид Косянчук.

«Я не думаю, что будет повышение цен, цены будут те же, просто бензина не будет», - сказал Леонид Косянчук.

Так же Л. Косянчук отметил, что никакой официальной информации по запрету «растаможки» нет, но бензин не растамаживают.

«Получить информацию у таможенного комитета не получается, так как все находятся в отпусках до 29 числа», - отметил он.

Как ранее сообщал УНИАН, органы Государственной таможенной службы Украины с 14:00 пятницы, 19 октября, остановили таможенное оформление бензинов, вместе с тем импорт дизельного топлива проходит в обычном режиме.