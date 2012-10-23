Таможня возобновила оформление импортного бензина

Государственная таможенная служба Украины со вторника возобновила оформление импортного бензина по временным декларациям.

Об этом УНИАН сообщил глава представительства Orlen Lietuva в Украине Игорь Майстренко.

«С утра таможня принимает груз по временным декларациям», - сказал И. Майстренко.

Представитель другой нефтетрейдерской компании также подтвердил возобновление оформления ввоза бензина по временным декларациям.

По мнению экспертов отрасли, продление таможней приостановления оформления ввоза бензина в страну могло спровоцировать дефицит топлива на АЗС Украины.

С пятницы, 19 октября, таможенной службой Украины был приостановлен ввоз бензина с целью отбора проб и дальнейшей его проверки в лаборатории Киева.

Ряд предприятий отрасли, занимающиеся закупкой и перепродажей бензина, утверждают, что проверка топлива всегда проводилась в местных лабораториях.

Вместе с тем, по заявлениям некоторых трейдеров, выдача временных деклараций не охватила всех участников рынка.

Один из трейдеров сообщил УНИАН, что пришедший по его адресу груз в составе двух цистерн, общим объемом около 140 тонн, стоит на границе.

«Никаких пояснений по поводу сроков предоставления результатов анализов мы не получаем», - сказал трейдер.

По информации профильного агентства OilNews, Государственной таможенной службой Украины с 14:00 пятницы, 19 октября, было остановлено таможенное оформление бензинов, вместе с тем импорт дизельного топлива проходил в обычном режиме.

Как сообщал ранее УНИАН, в сентябре министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко во время посещения Луганской области заявил о возможном введении в декабре пошлины на импорт нефтепродуктов.

В конце 2011 года правительство Николая Азарова, после длительной дискуссии, отказалось от идеи введения пошлины на импорт нефтепродуктов.

Однако уже в июле 2012 года премьер заявил, что украинскую нефтеперерабатывающую отрасль нужно защитить от наплыва импортных нефтепродуктов.

По его мнению, запустить отечественные нефтеперерабатывающие заводы будет нелегко, поскольку Украина связана обязательствами перед Всемирной торговой организацией, имеет обязательство в рамках подписанного соглашения о зоне свободной торговли. Кроме этого, подчеркнул Н.Азаров, решение, связанное с введением ввозной пошлины на нефтепродукты, «вызовет временное, но поднятие цен на нефтепродукты».

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