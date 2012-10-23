«Газпром» ввел в эксплуатацию Бованенковское месторождение с запасами 4,9 трлн кубометров газа

Москва. «Газпром» ввел в эксплуатацию гигантское Бованенковское газоконденсатное месторождение с запасами 4,9 трлн куб. м, газ которого будет поставляться потребителям России и за рубеж.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

«Сегодня на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении состоялись торжественные мероприятия, посвященные началу промышленной добычи газа в новом крупном газоносном регионе - на Ямале. Введены в эксплуатацию первые пусковые комплексы Бованенковского месторождения и системы магистральных газопроводов «Бованенково - Ухта», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ямальский центр газодобычи приходит на смену Надым-Пур-Тазовскому региону, который более сорока лет является флагманом по добыче газа в России. Месторождения полуострова Ямал и прилегающих акваторий обладают гигантским потенциалом: разведанные запасы, предварительно оцененные и перспективные ресурсы газа составляют 26,5 трлн куб. м. Это позволит к 2030 году ежегодно добывать здесь до 360 млрд куб. м газа. В ближайшие десятилетия во многом именно за счет ямальского газа будет удовлетворяться рост потребления в России и за рубежом.

Бованенковское месторождение является самым крупным по запасам газа (4,9 трлн куб. м) на полуострове, в связи с чем оно стало первоочередным объектом освоения. В состав введенного в эксплуатацию первого пускового комплекса входят установка комплексной подготовки газа (УКПГ) мощностью 30 млрд куб. м газа в год и 60 скважин. Добыча на месторождении будет поэтапно наращиваться по мере подключения новых скважин, ввода УКПГ и дожимных компрессорных станций (ДКС). В 2013 году на месторождении можно будет добыть до 46 млрд куб. м газа, а в 2017 году его планируется вывести на проектную мощность — 115 млрд куб. м газа в год, что соответствует примерно шестой части (17%) от текущего уровня добычи газа в России. В перспективе проектная мощность месторождения может быть увеличена до 140 млрд куб. м газа в год.

Для транспортировки ямальского газа в Единую систему газоснабжения «Газпром» строит систему магистральных газопроводов (СМГ) «Бованенково - Ухта». В настоящее время построена первая нитка протяженностью более 1240 км (с учетом резервных ниток подводных переходов) и первый цех компрессорной станции «Байдарацкая». Продолжается строительство второй нитки и восьми компрессорных станций. Полностью завершить строительство СМГ планируется в 2016 году.

Для вывода газа с Ямала в страны Западной Европы параллельно со строительством СМГ «Бованенково — Ухта» ведется строительство СМГ «Ухта - Торжок» на участке «Ухта - Грязовец» и расширение газопровода «Грязовец - Выборг» с подачей газа в газопровод «Северный поток».

«Ни одна страна в мире не создавала ничего подобного в арктических широтах. Это беспрецедентный проект в истории мировой газовой промышленности. Создав принципиально новый центр газодобычи за Полярным кругом Россия на деле доказала, что в Арктике ей нет равных», - отметил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Отмечается, что мегапроект «Ямал» не имеет аналогов по уровню сложности. Углеводороды сосредоточены в труднодоступном районе с исключительно тяжелыми климатическими условиями. Полуостров характеризуется наличием вечной мерзлоты, продолжительным зимним периодом и низкими температурами (до -50 градусов по Цельсию). В летний период 80% территории Ямала покрыта озерами, болотами и реками, что значительно ограничивает участки, где можно надежно располагать промышленные объекты.

Справка УНИАН. Газопровод «Ямал-Европа» проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Его строительство началось в 1994 году, а в 2006 году трубопровод вышел на проектную мощность в 32,96 миллиарда кубометров газа в год. Количество компрессорных станций на газопроводе - 14, диаметр труб - 1420 миллиметров, общая протяженность - более 2 тысяч километров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский эксперт: «Газпром» уличили в нарушении антимонопольного законодательства ЕС