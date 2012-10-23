Путин: объем добычи с Бованенковского месторождения сопоставим с поставками газа в Европу

Москва. Объем добычи газа с Бованенковского газоконденсатного месторождения сопоставим с поставками российского газа в Европу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Достаточно сказать, что ежегодно на Бованенковском месторождении будет добываться 115 млрд куб. метров газа, а в ближайшем будущем – уже 140. Это почти весь объём нашего экспорта в Европу (чуть поменьше, но почти весь объём). Это огромные величины. По сути, эта работа сопоставима с тем, что делалось в Советском Союзе при начале крупномасштабной добычи газовых ресурсов. По масштабам это примерно такое же событие», - сказал В.Путин.

При этом он подчеркнул, что в текущем году «Газпром» реализует целый ряд крупномасштабных проектов по добыче и инфраструктурных проектов.

«Имею в виду и вторую нитку «Северного потока», и движение по реализации проекта «Южный поток». Эти масштабные программы являются ещё одним подтверждением того, что Россия является крупным производителем газовых ресурсов и надёжным поставщиком как на внутренний, так и на внешний рынок», - отметил президент РФ.

Как сообщал УНИАН, 23 октября «Газпром» ввел в эксплуатацию гигантское Бованенковское газоконденсатное месторождение с запасами 4,9 трлн куб. м, газ которого будет поставляться потребителям России и за рубеж.