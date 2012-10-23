Завершено строительство второй платформы для Одесского и Безымянного месторождений газа

Крупный украинский добытчик газа - государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» завершил строительство второй платформы (блок-кондуктора) для Одесского и Безымянного месторождений газа и готовится к ее транспортировке на точку установки в 155 километрах от берега.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, на данной платформе будет работать буровая вышка «Незалежність», которая сейчас находится в турецком порту Гиресун.

“Всего проектом освоения Одесского и Безымянного месторождений газа предусмотрено строительство и установка четырех платформ (блок-кондукторов)”, - сказано в сообщении.

Одна из них (БК-1) уже построена, установлена и на ней ведет работы высокотехнологичная СПБУ «Петр Годованец».

Второй блок-кондуктор находится в ожидании установки, а третий - в стадии завершения строительства.

“Также до конца года завершится изготовление последней платформы – четвертого блок-кондуктора”, - отмечается пресс-службой в сообщении компании.

Таким образом, в ближайшее время появятся новые площадки для ускоренных работ по освоению месторождений для самоподъемных плавучих буровых установок.

Как ранее сообщал УНИАН, в июне текущего года «Черноморнефтегаз» приступил к активной фазе освоения Одесского и Безымянного месторождений природного газа с использованием высокотехнологичной буровой установки «Петр Годованец».

До конца 2012 года совокупная добыча из пробуренных новой высокотехнологичной СПБУ скважин на платформе БК-1 Одесского месторождения составит не менее 53 миллионов кубометров.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».