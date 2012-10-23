В Беларуси на 6,8% повышены цены на сжиженный газ на АЗС

Минск. В Беларуси на 6,8% повышены цены на сжиженный газ на автозаправочных станциях.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, повышение цен предусмотрено постановлением Министерства экономики Беларуси от 12 октября № 83.

Согласно документу, с 20 октября увеличены предельные розничные цены на сжиженный газ для заправки автотранспорта при реализации на автомобильных газозаправочных станциях: минимальная – с 4.000 (0,47 долл.) до 4.270 (0,50 долл.) белорусских рублей, максимальная – с 4.400 (0,52 долл.) до 4.700 (0,55 долл.)рублей.

Кроме того, постановлением Минэкономики Беларуси от 12 октября № 82 повышены на 6,3-15% предельные максимальные отпускные цены на углеводородные сжиженные топливные газы для коммунально-бытового потребления и автомобильного транспорта.