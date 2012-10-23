Путин поручил «Газпрому» учесть рост объемов сланцевого и сжиженного газа на рынке

Москва. Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» проанализировать принципы экспортной газовой политики, в том числе с учетом роста добычи сланцевого газа и увеличения объемов торговли сжиженным природным газом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

«Мы не новички на газовом рынке и хорошо знаем его законы. Поэтому сегодня должны действовать на нём предельно расчётливо, но в то же время очень гибко», - сказал В.Путин.

Он подчеркнул, что наблюдается общемировая тенденция роста объёмов торговли сжиженным природным газом. В этом направлении уже начали двигаться такие мощные игроки, как компании Соединённых Штатов и Канады.

В.Путин отметил, что всё больше государств внедряют новые технологии добычи и переработки газа. К примеру, в США это позволяет рентабельно добывать сланцевый газ. По его словам, в этом «огромные проблемы», связанные с экологией, но, тем не менее, добыча происходит. За счёт продажи попутно извлекаемых компонентов даже при низких внутренних ценах в США это становится выгодно. Политики, эксперты, бизнес заговорили о настоящей «сланцевой революции». В 2011 году, по имеющимся данным, объём добычи сланцевого газа в США вырос до 214 млрд. куб. м, сообщил он.

«В этой связи прошу Газпром провести необходимый анализ и доложить комиссии основные принципы экспортной газовой политики. Мы должны в таком составе послушать, как наше основное предприятие собирается строить эту работу, потому что от её эффективности очень многое зависит во всей российской экономике, а министерство энергетики должно заняться корректировкой генеральной схемы развития газовой отрасли до 2030 года и нашей Восточной газовой программой и тоже доложить здесь, на комиссии», - сказал В.Путин.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» ввел в эксплуатацию гигантское Бованенковское газоконденсатное месторождение с запасами 4,9 трлн куб. м, газ которого будет поставляться потребителям России и за рубеж.

Объем добычи газа с Бованенковского газоконденсатного месторождения сопоставим с поставками российского газа в Европу.

Справка УНИАН. Государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» (Восточная газовая программа) утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. Координировать деятельность по реализации Программы Правительство РФ поручило ОАО «Газпром».

Напомним, поставки российского газа в страны Европы в 2011 году возросли на 7,9% и достигли 150 млрд куб. м против 139 млрд куб. м в 2010 году. Доля «Газпрома» на европейском рынке по итогам 2011 года выросла до 27% (с 24% в 2010 году).

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