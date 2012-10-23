Россия продолжает сжигать более 16 млрд куб. попутного газа – Путин

Москва. Россия продолжает ежегодно сжигать более 16 млрд куб. попутного газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

«По-прежнему, несмотря на уже принимаемые меры, значительная часть этого ресурса используется нерационально, имею в виду попутный газ. Около четверти добываемых объёмов просто сжигается в факелах. 24,6% или 16,2 млрд куб. метров. Страшно сказать, это больше, чем потребление некоторых европейских стран в год», - сказал В.Путин.

Как сообщал УНИАН, 29 марта В.Путин сообщил, что необходимо рассмотреть поправки в законодательство, которые упростят доступ попутного газа в газотранспортные системы.

В.Путин также сообщил, что в прошлом году Россия опять зафиксировала лидирующее положение в мире по добыче нефти.

«У нас было 511 млн тонн, и это привело к тому, что было получено 66 млрд куб. м попутного газа. В этом году планируется, что мы получим 70 млрд куб. м попутного газа», - сказал В.Путин.

«Использование попутного газа в развитых экономиках – это где-то 95%, в некоторых странах сжигание попутного газа вообще запрещено, у нас 75,6% только используется, все остальное, к сожалению, до сих пор сжигается», - сказал В.Путин.