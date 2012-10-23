«Закарпатьеоблэнерго» за 9 месяцев увеличило чистую прибыль в 7 раз

Энергоснабжающая компания «Закарпатьеоблэнерго» в январе-сентябре 2012 года на фоне роста выручки увеличило чистую прибыль в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 48,034 млн грн с 6,972 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в указанный период компания увеличила выручку от реализации до 750,9 млн грн с 646,8 млн грн, а чистый доход до 625,8 млн грн с 539,1 млн грн.

Валовая прибыль за 9 месяцев увеличилась до 88,828 млн грн с 86,193 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля текущего года Фонд государственного имущества Украины признал ООО «Энергетическая Украина ТВ» победителем приватизационного конкурса по продаже 50% госпакета акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго".

Справка УНИАН. ПАО «Закарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Закарпатской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, государству принадлежат 25% акций компании, которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины», 10,53% акций компании принадлежат VS Energy International N.V. (Нидерланды), 50% акций принадлежат компании «Энергетическая Украина ТВ».