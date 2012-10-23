«Черноморнефтегаз» строит завод по производству пропан-бутана

Крупный украинский добытчик газа - государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» начал строительство завода по производству пропан-бутана в АР Крым.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, данный завод позволит при нынешних объемах добычи газа производить 55 тысяч тонн пропан-бутана и полностью обеспечить этим сырьем потребителей Крыма, а также дополнительно получать 18 тысяч тонн конденсата ежегодно.

«В целом же работа нового завода будет способствовать снижению зависимости украинских потребителей не только от импортного газа, но и других энергоносителей, которые сейчас поставляются из-за рубежа», - отмечается в сообщении пресс-службы компании с ссылкой на слова председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Евгения Бакулина.

Также в сообщении подчеркивается, что начатая работа по строительству завода на базе УКПГ «Глебовка» займет до 15 месяцев.

Планируется, что на полную мощность обновленная УКПГ сможет выйти уже в 2014 году.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».