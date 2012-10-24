Нефть дорожает на позитиве из Китая

Мировые цены на нефть в среду растут на фоне порадовавших инвесторов данных по индексу деловой активности в производственном секторе КНР от HSBC, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА «Новости».

Стоимость декабрьских фьючерсов на Нью-Йоркской товарной бирже на легкую нефть марки WTI к 9.02 мск увеличилась на 0,73 доллара, или на 0,84%, - до 87,4 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil повысилась на 0,94 доллара, или на 0,87%, - до 109,19 доллара за баррель.

По данным HSBC, индекс деловой активности в производственном секторе Китая, по первоначальной оценке, увеличился в октябре до 49,1 пункта с 47,9 пункта в сентябре. Таким образом, показатель приблизился к 50 пунктам, превышение которых будет означать рост производственной активности в стране.

"Я думаю, участников торгов порадуют эти данные. Учитывая, что Китай является важной страной для мирового роста и крупным потребителем сырьевых и энергетических товаров, мы рады полученной статистике", - отмечает главный рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер (Ric Spooner), цитируемый агентством Bloomberg.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на данные по запасам нефти на оптовых складах страны от Американского института нефти (API). По его данным, запаса сырья за неделю, завершившуюся 19 октября, выросли на 313 тысяч баррелей, в то время как аналитики, опрошенные агентством Platts, прогнозировали увеличения показателя на 1,7 миллиона баррелей.