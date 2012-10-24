Нефтетрейдеры заявляют о возможной монополизации импорта нефтепродуктов

Нефтетрейдеры, входящие в Ассоциацию «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины», выражают глубокую обеспокоенность в связи с приостановкой таможенного оформления бензинов и возможностью монополизации импорта нефтепродуктов.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации по итогам внеочередного заседания, состоявшегося 23 октября.

«Мы хотим официально подтвердить наличие данной проблемы у всех без исключения участников Ассоциации», - сказано в сообщении.

При этом, как подчеркивается в сообщении, причины отказа в таможенном оформлении не объяснены членам объединения по сегодняшний день, вопреки нормам Таможенного кодекса, обязывающего таможню предоставить письменное уведомление о причинах отказа.

«Однако основную озабоченность вызывают сообщения, неофициально поступающие участникам рынка от работников региональных таможен о том, что сразу после выборов, с понедельника, 29 октября 2012 г., импорт нефтепродуктов может быть снова приостановлен с целью создания специмпортера, обладающего эксклюзивным правом оформления на таможне», - отмечается в сообщении ассоциации.

Ассоциация также считает необходимым предупредить о крайне негативных последствиях, которые будет иметь такой шаг.

Последние шесть лет рынок нефтепродуктов Украины является стабильным, за этот период не было зафиксировано ни одного случая дефицита топлива, а все ценовые движения происходят в четком соответствии с динамикой внешнего рынка и изменяющейся налоговой нагрузкой на моторные топлива.

Такая стабильность ресурсного обеспечения рынка обусловлена диверсифицированной системой поставок нефтепродуктов из десятка источников по импорту и внутри страны, а также конкуренцией между участниками рынка, которых в стране более сотни.

В этой связи любое нарушение сложившейся системы обеспечения топливом будет иметь исключительно дестабилизирующий эффект и в итоге ударит по потребителю топлива.

«Нас настораживает тот факт, что сообщения о монополизации импорта нефтепродуктов после выборов совпадают с заявлениями представителей действующего правительства о введении с 1 декабря 2012 года пошлин на импорт нефтепродуктов, что также приведет к росту цен и разрушению диверсифицированной системы обеспечения Украины топливом.»,- сказано в сообщении.

В связи с серьезностью указанных рисков «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» решило информировать о произошедшей ситуации с необоснованной приостановкой импорта нефтепродуктов 19-23 октября 2012 года Кабинет Министров Украины, Администрацию Президента Украины, заинтересованные министерства и ведомства.

Кроме того, о сложившейся ситуации проинформированы дипломатические ведомства стран - экспортеров нефтепродуктов в Украину – Литвы, Польши, Румынии и Беларуси, а также представительства Европейской комиссии в Украине.

«Мы заинтересованы в дальнейшей стабильной работе рынка и членов нашей ассоциации. И приложим все усилия, чтобы сохранить надежный механизм нефтепродуктообеспечения страны», – сказано в сообщении с ссылкой на слова президента объединения Леонида Косянчука.

Напомним, по информации профильного агентства OilNews, Государственная таможенная служба Украины с 14:00 пятницы, 19 октября, остановила таможенное оформление бензинов, вместе с тем импорт дизельного топлива проходил в обычном режиме. Со вторника оформление импортного бензина по временным декларациям было возобновлено.

Как сообщал ранее УНИАН, в сентябре министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко во время посещения Луганской области заявил о возможном введении в декабре пошлины на импорт нефтепродуктов.

В конце 2011 года правительство Николая Азарова, после длительной дискуссии, отказалось от идеи введения пошлины на импорт нефтепродуктов.

Однако уже в июле 2012 года премьер заявил, что украинскую нефтеперерабатывающую отрасль нужно защитить от наплыва импортных нефтепродуктов.

По его мнению, запустить отечественные нефтеперерабатывающие заводы будет нелегко, поскольку Украина связана обязательствами перед Всемирной торговой организацией, имеет обязательство в рамках подписанного соглашения о зоне свободной торговли. Кроме этого, подчеркнул Н.Азаров, решение, связанное с введением ввозной пошлины на нефтепродукты, «вызовет временное, но поднятие цен на нефтепродукты».