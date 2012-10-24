«Черноморнефтегаз» привлечет у «Дочернего банка Сбербанка России» 465 млн грн кредита

Крупный украинский добытчик газа - государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» планирует привлечь у «Дочернего банка Сбербанка России» кредитную линию лимитом 465 млн грн.

Об этом говорится в сообщении об акцепте предложения конкурсных торгов, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, данная кредитная линия открывается с целью пополнения оборотных средств компании и рефинансирования кредитной задолженности.

Также отмечается, что за пользование кредитными средствами в гривне ставка составит 40% годовых и комиссия за открытие и ведение ссудного счета составит 0,25% - в целом 189,746 млн грн без НДС; за пользование кредитными средствами в долларах США - 11,5% годовых и комиссия за открытие и ведение ссудного счета составит 0,25% - в целом 6,929 млн долл. без НДС.

Кредит привлекается сроком на 1 год.

Дата акцепта — 22 октября. Конечный срок подписания договора — 21 ноября 2012 года.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.

«Дочерний банк Сбербанка России» (г. Киев) зарегистрирован в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва).