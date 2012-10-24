«Запорожгаз» за 9 месяцев уменьшил чистую прибыль в 2,5 раза

Компания по газоснабжению и газификации «Запорожгаз» в январе-сентябре 2012 года снизила чистую прибыль, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 51,799 млн грн с 133,195 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в указанный период компания увеличила доход от реализации продукции до 1,301 млрд грн с 0,593 млрд грн.

Валовая прибыль за 9 месяцев т.г. выросла до 31,286 млн грн с 31,046 млн грн.

Как сообщал ранее УНИАН, в начале сентября 2012 года крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания "Газтек" победила в приватизационном конкурсе по продаже 25% акций ПАО «Запорожгаз», заплатив за пакет 16 млн 800 тыс. грн.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации «Запорожгаз» (г. Запорожье) занимается транспортировкой газа распределительными трубопроводами, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Запорожской области.

25% акций ПАО «Запорожгаз» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 25% было передано ФГИУ для приватизации, 24,7594% принадлежит «Газтеку», собственником еще 14,5% акций, ранее принадлежавших компании "РосУкрэнерго", является компания Centragas Holding Ltd (Кипр).

ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. В частности, "Газтеку" и аффилированным с ним структурам принадлежат миноритарные пакеты в "Винница-", "Волынь-", "Днепропетровск-", "Житомир-", "Запорож-" и "Крымгазе" и пр.

Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd и Porala Venchers Ltd.