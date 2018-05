«Крымгаз» за 9 месяцев уменьшил чистую прибыль в 11 раз

Компания по газоснабжению и газификации «Крымгаз» в январе-сентябре 2012 года снизила чистую прибыль в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 24,078 млн грн с 270,073 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в указанный период компания увеличила доход от реализации продукции до 1,721 млрд грн с 0,718 млрд грн.

Валовая прибыль за 9 месяцев выросла до 45,672 млн грн с 39,85 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания "Газтек" победила в приватизационном конкурсе по продаже 23,989% акций ПАО "Крымгаз", заплатив за пакет 42 млн 640 тыс. грн.

«Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. В частности, "Газтеку" и аффилированным с ним структурам принадлежат миноритарные пакеты в "Винница-", "Волынь-", "Днепропетровск-", "Севастополь-", "Луганск-", "Житомир-", "Запорож-" и "Крымгазе" и пр.

Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd и Porala Venchers Ltd.

В начале сентября т.г. "Газтек" привлек у банка “Надра” (г. Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

Справка УНИАН. Компания «Крымгаз» является монополистом на рынках транспортировки газа по распределительным трубопроводам и поставки газа по регулируемому тарифу в Крыму.