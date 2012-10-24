"Смарт-холдинг" запустил завод по производству топливных пеллет в Винницкой области

Компания "Смарт Энерджи", развивающая энергетическое направление инвестиционной группы "Смарт-Холдинг”, открыла завод по производству топливных пеллет из аграрного сырья «Вин-Пеллета» в поселке Турбов (Липовецкий р-н, Винницкая обл.) Об этом УНИАН сообщила пресс-служба холдинга.

Согласно сообщению, завод «Вин-Пеллета» является пилотным проектом «Смарт Энерджи» в сфере возобновляемых источников энергии. На сегодняшний день в эксплуатацию введена первая очередь предприятия мощностью 75 тыс. тонн пеллет в год. К 2013 году предприятие планирует выйти на мощность 150 тыс. тонн топлива в год. Для производства пеллет будут использованы солома зерновых культур, которую для завода будут поставлять сельхозпроизводители близлежащих районов Винницкой области. Как сообщает пресс-служба “Смарт-холдинга”, общий объем инвестиций в завод составит 26 млн евро.

“В дальнейшем Смарт-Холдинг планирует увеличить количество предприятий по производству пеллет из соломы до десяти в различных областях Украины, общей производственной мощностью 1,5 млн тонн пеллет в год”, - цитирует пресс-служба генерального директора Смарт-Холдинга Алексея Пертина.

По словам генерального директора «Смарт Энерджи» Алексея Тимофеева, энергетическая ценность 30 млн тонн отходов сельхозпроизводства сопоставима с 15 млрд кубометров газа. Он также отметил, что продукцию нового завода планируется реализовывать на внутреннем рынке, а также экспортировать в страны Европы.

Справка УНИАН. "Смарт Энерджи" – управляющая компания в составе группы "Смарт-Холдинг", отвечающая за развитие проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики.

"Смарт-Холдинг" – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство. Компания участвует в проектах в качестве стратегического или портфельного инвестора. Инвестиционная деятельность "Смарт-Холдинга" реализуется также в странах СНГ и Восточной Европы.