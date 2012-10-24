«Сумыоблэнерго» за 9 месяцев получило 86,5 млн грн чистой прибыли

Энергоснабжающая компания «Сумыоблэнерго» в январе-сентябре 2012 года получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 86,5 млн грн, - говорится в финансовом отчете компании.

Компания не дает сравнительных данных за аналогичный период прошлого года по МСФО.

По национальным стандартам финансовой отчетности за 9 месяцев 2011 года чиcтая прибыль компании составила 103,873 млн грн.

Согласно сообщению, выручка от реализации продукции по МСФО за девять месяцев текущего года составил 918,439 млн грн.

Валовая прибыль компании по МСФО за отчетный период текущего года составила 111,092 млн грн., по национальным стандартам прошлого года валовая прибыль составила 149,605 млн грн.

Справка УНИАН. Компания «Сумыоблэнерго» является монополистом на рынке энергоснабжения Сумской области.

25% + 1 акция ПАО "Сумыоблэнерго" переданы, согласно постановлению Кабинета министров о создании НАК "Энергетическая компания Украины", в уставный фонд НАК. По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, крупнейшими негосударственными собственниками компании являются кипрские Larva Investments Limited и UA Energy Distribution Holding, которым принадлежат пакеты 24,99% и 18,5% соответственно. Еще 24,99% акций принадлежат Bikontia Enterprises Limitet (Кипр).